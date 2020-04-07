Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler alındı. Uymayanlara ise ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 21 Mart'tan bu yana 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunduğu halde sokağa çıkan 6 bin 131 kişiye idari para cezası kesildi. 308 kişi hakkında adli işlem yapıldı.20 yaş altındakiler için uygulanan sokağa çıkma yasağının başladığı 4 Nisan'dan bu yana 3 bin 102 gence para cezası kesildi, 102 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralana uymayan 2 bin 540 araç sürücüsü, firma ve vatandaşa para cezası verilirken, 18'i hakkında adli işlem başlatıldı.Askere giden yakınlarına uğurlama töreni gerçekleştiren 24 kişiye para cezası kesildi, 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı.Pazar ve marketlere maskesiz giren 99 kişiye idari para cezası kesildi, 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden bin 825 kişiye para cezası kesildi, 19 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.Mardin'in Kızıltepe ilçesindeiki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 26 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 81 bin 900 para cezası kesildi. Şanlıurfa'da da kavga eden 8 kişiye para cezası kesilmişti.Kahramanmaraş'ta kumar oynarken yakalanan 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira ceza kesildi. Kucağında bebeğiyle yakalanan kadına da 392 lira ceza uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ