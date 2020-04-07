Tuzla'da İstanbul'a giriş - çıkış denetimi... Kurallara uyanlar çoğunlukta

İstanbul'dan Darıca'ya giden ve personel taşıyan servis şoförü Yusuf Sabuncu, "Servis olarak saat 7'den beri yoldayız. Tedbir ama bunun daha kolay yolu yok mu? Özel arabalar tek tek gidiyor. Özel arabaları kaldırın. Biz mecbur kalmışız da gidiyoruz. Darıca'ya gidiyorum. Özel arabaları kaldırın, biz mecburuz" diye konuştu.

Tuzla'da denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki kişi ise, "Biz şu an sağlık merkezine gidiyoruz. Orada randevumuz var. Bursa'dan geliyoruz biz. Ben 53 yaşındayım" şeklinde konuştu.

POLİSTEN MASKESİ OLMAYAN SÜRÜCÜ VE YOLCULARA UYARI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takmak artık zorunlu. Ancak yola çıkan özel araçlarda da pek çok sürücü ve yolcunun tedbir kapsamında maske taktığı görülüyor. Sabah saatlerinde Tuzla'da polis denetim noktasına gelen ve maske takmayan sürücü ve yolcular da ekipler tarafından uyarıldı. Polis ekipleri vatandaşlara 'sağlığınız için maske takın' uyarısında bulundu. İstanbul'da ikamet eden ve iş için Gebze'ye giden Berk Gürsel, polisin maske uyarısı için, "Tek başıma olduğum için takmamıştım ama uyarınızı dikkate alacağım. Sağ olun" diye konuştu