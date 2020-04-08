Erdoğan’dan Dünya Sağlık Günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum."Başkan Erdoğan ayrıca Berat Kandili dolayısıyla da bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.