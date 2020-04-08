Sağlık alanında 18 yılda çağ atladık

Dünyanın refah düzeyi yüksek ülkelerinin bile büyük zorluklar yaşadığı koronavirüs salgını karşısında Türkiye, zamanında alınan tedbirlerle sağlam bir mücadele örneği sergiliyor. Türkiye'nin bu mücadelede elini güçlendiren en büyük etkenler arasında ise son 18 yılda sağlık alanında yapılan ve ülkeye çağ atlatan yatırımlar yer alıyor. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin, Türkiye'nin sağlık alanında nereden nereye geldiğini ve şu an ne durumda olduğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son 18 yılda sağlık harcamalarının 14 kat arttığını, sağlık çalışanı sayısının ise 3 kat arttığını belirten Zengin, "Bu bize aynı zamanda ülkemizin bir sosyal devlet olduğunu göstermektedir" dedi.Tarkan Zengin, Türkiye'nin sosyal devlet olup olmadığının tartışmaları yapıldığını hatırlatarak, "Sosyal devlet, ekonomik yönden zayıf kimselere yardım ederek, sosyal adaleti sağlamaktır. Sosyal refahı arttırarak insanlara insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır. Bugün KOVİD- 19 mücadelesinde Batılı refah devletlerinin sağlık sistemleri çökerken ülkemizin etkili bir mücadele yürütmesinin arkasında son 18 yıldır yapılan çalışmaların önemli etkisi var.Türkiye eğer bu yatırımları yapmasaydı ve bu yatırım kararları verilmeseydi belki şu anda Türk sağlık sistemi çökmüştü. Elbette her şey mükemmel demiyoruz. Ancak bugün etkili mücadele yürütmemizin temel nedenlerinden biri de bütçeden sağlığa ayrılan payın yükseltilmesi, sağlık çalışanlarının sayısının artması ve sosyal yardımlardır" ifadelerini kullandı.