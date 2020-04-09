Apartmana ekmek servisi şoku

KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ

Kayseri'de Sancaktepe Mahallesi'ndeki 8 katlı Karepark Apartmanı'nın görevlisi Feramuz A.'nın(31) bir hafta önce İstanbul'dan yanına gelen babası Suat A.'dan (67) koronavirüs kaptığı ortaya çıkınca, her gün ekmek servisi yaptığı apartman karantinaya alındı. Giriş-çıkışı kapatılan apartmandakilere özel kıyafetli görevliler tarafından düzenli ateş ölçümleri yapılmaya başlandı. Polis ekipleri apartman önünde 24 saat nöbet tutuyor. Apartman sakinlerinden Ömer Bayram, "Her ihtiyacımız karşılanıyor" dedi.İSTANBUL Bağcılar'da karantina altına alınan dört apartmandan 16 kişinin yaşadığı 4 katlı aile apartmanında 8 kişide koronavirüs çıktı. Binada yaşayan Muhammed Aras "Hastanede çalışan amcamdan bulaştı" dedi.