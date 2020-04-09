Hakkın ödenmez gazim

ŞIRNAK NAMAZ VAKİTLERİ

2015'te Şırnak'ta vatani görevini yaparken sağ bacağını kaybeden Adnan Yavuz 4 yılda 45 ameliyat geçirdi. Protez takılan Yavuz, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gazilik kadrosundan işe başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu günlerde yasa gereği idari izinli sayıldı. Ancak o evde oturmak yerine Milli Destek Kampanyası için yardıma koştu. Gazilik maaşının tamamıyla gıda maddesi alan Yavuz, çalıştığı kurum aracılığı ile şehirdeki ihtiyaç sahibi 180 aileyi belirleyerek, tek tek dolaşıp, hazırladığı yardımları elleriyle ulaştırdı. Kapısında yardımsever gaziyi gören aileler ise "Hakkın ödenmez" diyerek duygulu anlar yaşadı. Hayırseverlerin de destek olduğu gazi Yavuz " Şimdi de vatan için görev yapıyorum" dedi.