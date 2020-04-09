İşte sağlıkta Türkiye farkı

BURASI ALMANYA

Yaşlıları gözden çıkardılar

Koronavirüse hazırlıksız yakalanan Almanya, yaşlı hastalarını gözden çıkardı. Türkiye tek bir ferdini kaybetmemek için seferber olurken sağlık sistemiyle övünen Almanya'da ağır hastalar için 'huzurlu ölüm' protokolü hazırlandı. Alman doktorlar artık, ağır durumdaki hastalarına, huzurlu şekilde ölmeleri için yoğun sakinleştirici ilaç verebilecekler Alman Palyatif Tıp Derneği ile Alman Pnömoloji ve Suni Solunum Derneği'nin hazırladığı ölüm protokolünde, doktorlara, yaşlı Covid-19 hastalarına, huzurlu şekilde ölmeleri için yoğun ve sürekli bir sakinleştirici (palyatif sedasyon) vermeleri önerildi. Derneklerin hazırladığı tavsiye ve uygulama protokolünde, ileri yaşta solunum sıkıntısı çeken ve destek verilemeyen hastalara nasıl davranılması gerektiği yer alıyor. "Acı çekmeden, huzur içinde ölmelerine yardımcı olmak üzere" ifadelerinin yer aldığı protokolde, morfin ile birlikte etkisi yüksek sakinleştirici ilaçların kullanılması öngörülüyor.



Protokolde morfin ile birlikte midazolam, lorezepam, haloperidol gibi etkisi çok ağır olan ilaçların hangi dozda ve nasıl verilmesi gerektiği tek tek anlatılıyor. İtalya, İspanya ve Almanya mevcut kapasiteleri ile sağlık sistemimde tıkanma yaşadı. Gerekli esnekliği sağlayamadıkları için hastalar koridorlarda yerlere yatırılarak veya hastane bahçelerine çıkartılan yataklarda tedavi edilmek zorunda kaldı. Yaşlı nüfusun fazlalığı sebebiyle hastaların çoğunun yoğun bakım ve solunum cihazı ihtiyacı doğdu.Hastalıktan kurtulma ihtimali daha düşük olan ileri yaştaki hastalar yerine iyileşme ihtimali daha yüksek olan daha genç yaştaki hastalar solunum cihazlarına bağlandı. Bu sıkıntının yaşandığı ülkelerden olan Almanya'da şimdi Alman Etik Konseyi de doktorlara "yeşil ışık" yaktı. Doktorlar, tıbbi kriterlere göre, kimin yaşatılıp kimin yaşatılmayacağına karar verecek. SABAH ALMANYA





CİNAYETİN ADI PALYATİF SEDASYON

Alman Palyatif Tıp Derneği ile Alman Pnömoloji ve Suni Solunum Derneği'nin hazırladığı protokolde şu önerilere yer verildi:

* İlaçların mümkün olduğunca erken safhada damar yoluyla (veya gerekirse subkutan), sürekli veya her 4 saatte bir verilmesi. Midazolam- Perfüsörü (Morfin ile kombine şekilde).

* Enfeksiyon, hipoksi, izolasyon tedbirleri ve benzeri durumlar nedeniyle Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda ajitasyon ve deliryum sıkça görülür ve mümkün olduğunca erken tedavi edilmelidir.

* Farmakolojik olmayan tedavi yöntemleri arasında sebeplerin araştırılması ve olası nedenlerin tedavisi yanı sıra hastayla yeterli iletişim kurma, mümkün olduğunca sakin bir ortam yaratma ve oryantasyonlarını sağlamak yer almalıdır.



HUZURLU ÖLÜM!

Yoğun nefes darlığı ve boğulma korkusu, kaygı ve huzursuzluk durumlarında hastaların yaşamlarının son anında semptomların kontrolü ve huzurlu bir ölüm sağlamak amacıyla yoğun ve sürekli bir sakinleştirici (palyatif sedasyon) vermek gerekebilir.



BURASI TÜRKİYE



YAŞLIYA HİZMETTE TÜRKİYE FARKI



Doktorlarımız bana çok emek verdi

Avrupa ülkelerinde yaşlılar ölüme terk edilirken, Türkiye tek bir ferdini kaybetmemek için seferber oldu. Türkiye nüfusa göre yoğun bakım yatağı sayısında da ön sıralarda yer alıyor. Türkiye son yıllarda üst üste açılan on şehir hastanesi ile tek kişilik nitelikli hasta odaları ile de büyük avantaj sağlamış durumda. Bu odalar yapıları sayesinde bu tür salgın durumlarında hastaların izole şekilde takip edilebilmesini, hatta odaya konulan solunum cihazı ile yoğun bakım tedavi şartlarını da sağlayabiliyor.



Bu arada Antalya'da iki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve 20 günlük tedavinin ardından virüsü yenen 83 yaşındaki Ayşe Polat, dün Manavgat Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Polat, torunları ve kardeşi tarafından alkışlarla ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Polat, kendisine sarılmak isteyenlere, "Sarılmak da ağlamak da yok. Güçlü olacağız, bunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi. Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden 5 çocuk annesi Polat, bir ay önce İstanbul'dayken oğlunun taksisiyle soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve bir daha oğlunu göremediğini söyledi. Akseki'ye vefat eden görümcesinin cenazesine geldiğini anlatan Polat, bir süre sonra iştah kaybı ve kusma şikayetiyle önce Akseki Devlet Hastanesi'ne ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü dile getirdi. Polat, "O süreçte nefes alamadım. Bana çok emek verdiler, Allah bin kere razı olsun doktorlarımızdan. Herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. artık yiğitler ölmesin" dedi.

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