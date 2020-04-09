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'te tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın

'te bir hastanenin, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 21:05 ABONE OL
İsveç'te tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın

İsveç'te bir hastanenin, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.

Aftonbladet gazetesinin haberinde, araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesinin, Kovid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği belirtildi.

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Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.

Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz." ifadelerine yer verildi.

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İsveç'te tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın
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