Milas kaymakamından şık hareket

Türkiye genelinde devlet kurumları koronavirüsü salgını nedeniyle alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri tarafından nakit para yardımları ve diğer ödemeler hak sahibi vatandaşlara konutlarında ödeniyor.

Muğla'nın Milas İlçesi'nde ödemelerde örnek teşkil eden bir uygulamaya imza atılıyor.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, resmi ve kişisel sosyal medya hesabından hizmet verilen kişilerin fotoğraflarını paylaşıyor ancak yapılan nakit para ödemelerinde kişilerin rencide olmaması için yüzlerini sembolle kapatıyor.

Kaymakam Arslan örnek teşkil eden sembolle ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini gizleme uygulamasıyla ilgili sorularımızı cevaplandırdı.





"DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİNİ UZATIRKEN GÖNÜLLERİNİ İNCETMEMELİYİZ"

Muğla'nın Milas İlçesi merkezinde yalnız yaşayan ve kimsesi olmayan yaklaşık 50 vatandaşa her gün dört çeşit yemek gönderen Milas Kaymakamı Arslan, "Her zaman vurguladığım gibi biz büyük bir millet, güçlü bir devletiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' medeniyetinin mensupları olarak daima milletimizin hizmetkârıyız. Onlara devletimizin şefkat elini uzatırken asla gönüllerini incitmemeliyiz. Paylaşımlarımızın amacı sadece kamuoyunu sağlıklı olarak bilgilendirmek olduğu için vatandaşlarımızın hiçbir şekilde rencide edilmemesi lazım. Allah devletimize zeval vermesin inşallah" dedi.





BU UYGULAMA TÜRKİYE'DE DE YAPILSIN

Koronavirüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilen nakit para yardımında çekilen fotoğraflarda özenli davranıp yüzlerini bir sembolle kapatan Kaymakam Arslan'a bu uygulamasından kaynaklı vatandaştan büyük destek geldi. Milas Kaymakamlığı'nın kişilerin şahsi kimliğine saygı temelli bu özeni göstermesine sosyal medyadan yorumlar da yapıldı. Çoğu yorumda, bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olması dileğinde bulunuldu.





MİLAS KAYMAKAMI EVİNİZDEN ÇIKMAYIN UYARISI YİNELEDİ

Ayrıca Arslan, bizzat kendi sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, vatandaşa sokağa çıkmayın çağrısını 'lütfen' diyerek şu çağrıda bulundu: "Türkiye, koronavirüs ile topyekûn mücadele ediyor. 81 ilde ve 1000'i aşan ilçede 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında yapılan nakit yardımlar ve diğer ödemeler; hak sahibi vatandaşlarımıza bekçiler, kolluk personelimiz ve PTT çalışanları tarafından konutlarında ödeniyor. Lütfen bu konu için evinizden çıkmayın. Kaymakamlığa veya PTT Şubelerine gitmeyin. LÜTFEN."



Milas Kaymakamı Eren Arslan