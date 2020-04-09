Son dakika: İETT'den tepki çeken yeni görüntüler! Her gün aynı manzara...

Koronavirüs ile mücadele sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerdeki tedbirsizlikleri ve kuralları hiçe sayan uygulamaları tepki çekmeye devam ediyor. Virüs ile mücadele adı altında birçok sefer sayısını kontrolsüz bir şekilde azaltan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması otobüslerde yoğunluğa neden oluyor. Otobüs şoförlerinin de taşımacılık kurallarına uymaması sosyal mesafe bir yana tıklım tıklım yolculukların yaşanmasına neden oluyor.

İstanbul'da metrobüslerdeki yoğunluk tepki çekiyor! | Video

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

İstanbul'daki toplu taşımalardan yeni görüntüler sosyal medya üzerinden gelmeye devam ediyor. Duruma tepki gösteren vatandaşların telefonlarından çektiği görüntüler korkunç. Twitter'da son yayınlanan görüntü 144 A numaralı otobüsten. Deliklikaya- Ömerli Kiptaş - Avcılar güzergahındaki otobüste balık istifi şeklindeki yolculuk dikkat çekiyor. Görüntüler onlarca kez paylaşılırken, yorum yağdı.

İmamoğlu, Ongun ve Saymaz hakkında suç duyurusu

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Vatandaşlar İETT'nin vurdumduymaz tavrını sert şekilde eleştirdi. Görüntülere gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Organize kötülük deyince aklıma, #Ekremİmamoğluİstifa #MuratOngunİstifa

İsmail saymaz, barış yarkadaş, fatih portakal, ismail küçükkaya, özgür özel,halk tv.

Sefer sayısını artıramayan, yol yapamayan, süt dağıtamayan, yandaşa konser verdiren. #İmamoğluİstifa

Corana chp dostluğu tam hız devam ediyor.

Abi öyle deme sabah bi duraktan komplo yapmak için 40-50 kişi birden bindi derler sonra.

Valla üzülmek istemiyorum ama İstanbullu beni iki seçimde de üst üste üzdüğü için şu an üzülemiyorum.

Şimdi yazacakları yeni senaryoyu düşüyorlardır ajansta...

Çok yazık, insan hayatının hiç değeri yok.

Bunlar, virüs daha çok yayılsın diye mi çabalıyor. Nedir bu. Bu gün olmuş hala aynı kafa.

MURAT ONGUN "ORGANİZE" DEMİŞTİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyada yayılan ilk görüntülere tepkiler büyüyünce, organize şekilde kendilerinin yıpratılmaya çalışıldığını söylemişti. 40 kişinin birlikte görüntüleri ortaya çıkarmak için bindiğini iddia etmiş, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Art arda farklı hatlardan gelen görüntüler sonrası İBB'den ses çıkmadı.

İBB görüntüler hakkında suç duyurusunda bulunurken, Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik bir çalışma olduğunu öne sürerek, 'Kanım dondu' demişti. Ekrem İmamoğlu'nun yeni görüntülere ne yorum yapacağı merak ediliyor.

İETT GARAJLARINDAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

İETT seferlerinin plansız olarak azaltılması ile sefer sayıları oldukça düştü. Otobüsler garajlarda bekletilmeye başlanırken, ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar daha fazla otobüs seferi olmadıkça görüntülerin artarak devam edeceğini düşünüyor. İETT'deki vurdumduymazlığın koronavirüs ile mücadeleye zarar verdiği belirtiliyor.