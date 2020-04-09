Yer Konya: Kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine etli ekmek almak istedi! Ayşe teyzenin sözleri yürekleri ısttı...

Konya'dan yürek ısıtan görüntüler geldi. 80 yaşındaki Ayşe teyze rüzgarın azizliğine uğradı ve kapı üzerine kapandı. Sokakta kalan Ayşe teyzenin imdadına Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Ekipler balkondan içeri girerek Ayşe teyzenin kapısını açtı. Tam olay yerinden ayrılacaklardı ki, Ayşe teyzeden etli ekmek teklifi geldi.

Konyalı 80 yaşındaki Ayşe Teyze'nin itfaiye ekiplerine para vererek böyle etli ekmek ısmarlamaya çalıştı | Video

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER

İtfaiye ekiplerini torunları gibi gören Ayşe teyze, ekiplere kaç kişi olduklarını sordu. Ekipler Ayşe teyzenin cüzdanından para çıkarası ile şaşkına döndü. Ayşe teyze, "Etli ekmek alın. Kaç kişisiniz" deyince ekipler, teklifi reddetti. Görevleri olduğunu söyleyen itfaiyeciler ile Ayşe teyze arasında uzun süre birbirlerini ikna etme diyalogları yaşandı. Ayşe teyze, "Allah'ınızı seviyorsanız alın. Etli ekmek yersiniz" diye ısrarlarını sürdürdü.

Ekipler yaşlı kadına içeri girmesi önerisinde bulunurken, Ayşe teyze bu kez de çikolata önerisinde bulundu. Yaşlı kadın, "Bari çikolata alın." dedi.

İtfaiye ekiplerinin şefi, Ayşe teyzeye çikolata dağıtma sözü verdi. Ayşe teyze, "Dağıtacaksın değil mi?" derken, onay alınca ikna oldu ve içeri girdi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

Görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altay, "Beyşehir'de Ayşe teyzemizin gönlüne sağlık. Anadolu insanı bambaşka duygular içinde. Biz gidemiyoruz ama yarın itfaiyeci arkadaşlarımız Ayşe teyzemize selamımla bir sürpriz yapacaklar. Her zaman hizmetinizdeyiz inşaAllah." ifadelerini kullanarak Ayşe teyzenin ATV eranlarında yayınlanan haberini paylaştı.

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