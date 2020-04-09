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Yer : Kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine etli ekmek almak istedi! Ayşe teyzenin sözleri yürekleri ısttı...

'da kapının üstüne kapanması ile dışarıda kalan 80 yaşındaki Ayşe teyzenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler kısa sürede kapıyı açtı. , yardımına koşan itfaiyecilere etli ekmek aldırmak için cüzdanından para çıkardı. İtfaiye ekipleri görevlerini yaptıklarını ifade ederek, yaşlı kadını ısrarından vazgeçirmek istedi. Ancak Ayşe teyze bu kez de çikolata almalarını teklif etti. Ekibin şefi, itfaiyecilere çikolata alarak dağıtacağı sözünü vererek Ayşe teyzeyi inadından vazgeçirdi. Yaşlı kadının sözleri yürekleri ısıttı.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 11:31 ABONE OL
Yer Konya: Kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine etli ekmek almak istedi! Ayşe teyzenin sözleri yürekleri ısttı...

Konya'dan yürek ısıtan görüntüler geldi. 80 yaşındaki Ayşe teyze rüzgarın azizliğine uğradı ve kapı üzerine kapandı. Sokakta kalan Ayşe teyzenin imdadına Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Ekipler balkondan içeri girerek Ayşe teyzenin kapısını açtı. Tam olay yerinden ayrılacaklardı ki, Ayşe teyzeden etli ekmek teklifi geldi.

Konyalı 80 yaşındaki Ayşe Teyze'nin itfaiye ekiplerine para vererek böyle etli ekmek ısmarlamaya çalıştı | Video

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER

İtfaiye ekiplerini torunları gibi gören Ayşe teyze, ekiplere kaç kişi olduklarını sordu. Ekipler Ayşe teyzenin cüzdanından para çıkarası ile şaşkına döndü. Ayşe teyze, "Etli ekmek alın. Kaç kişisiniz" deyince ekipler, teklifi reddetti. Görevleri olduğunu söyleyen itfaiyeciler ile Ayşe teyze arasında uzun süre birbirlerini ikna etme diyalogları yaşandı. Ayşe teyze, "Allah'ınızı seviyorsanız alın. Etli ekmek yersiniz" diye ısrarlarını sürdürdü.

Ekipler yaşlı kadına içeri girmesi önerisinde bulunurken, Ayşe teyze bu kez de çikolata önerisinde bulundu. Yaşlı kadın, "Bari çikolata alın." dedi.

İtfaiye ekiplerinin şefi, Ayşe teyzeye çikolata dağıtma sözü verdi. Ayşe teyze, "Dağıtacaksın değil mi?" derken, onay alınca ikna oldu ve içeri girdi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

Görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altay, "Beyşehir'de Ayşe teyzemizin gönlüne sağlık. Anadolu insanı bambaşka duygular içinde. Biz gidemiyoruz ama yarın itfaiyeci arkadaşlarımız Ayşe teyzemize selamımla bir sürpriz yapacaklar. Her zaman hizmetinizdeyiz inşaAllah." ifadelerini kullanarak Ayşe teyzenin ATV eranlarında yayınlanan haberini paylaştı.

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Yer Konya: Kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine etli ekmek almak istedi! Ayşe teyzenin sözleri yürekleri ısttı...
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