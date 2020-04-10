FOX’tan korona skandalı

Fox TV yeni bir skandala imza attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ile açıkladığı korona virüs'den yeni ölüm vakalarını 10 kat fazla yayınladı.
Sağlık Bakanı Koca az önce yaptığı açıklamada korona virüs'den bugünkü vefat sayısını 98 olarak açıkladı.
Toplam vefat sayısı ise 1006'ydı. FOX televizyonu Sağlık Bakanı basın toplantısını sürdürdüğü sırada bir skandala imza attı.
Amerikan sermayeli Televizyon, bugünkü ölüm vakasına 1006 olarak alt yazı yazdı. Oysaki toplam ölüm vakası 1006 diye açıklama yapılmıştı.