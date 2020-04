Polis Teşkilatı’nı kutladı

Büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde çalışan polis teşkilatı 175 yaşına girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a bir mesaj gönderdi. Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatı'nın ülkenin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, millet için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olduğunu belirten Başkan Erdoğan mesajına şöyle devam etti:"Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor, Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."