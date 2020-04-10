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HABER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da ’de corona virüs vaka, ölüm ve entübe sayısını açıkladı! İllere göre vaka sayısı dağılımı

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini arttırmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün gerek sosyal medya hesabından gerek canlı yayınlarda vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarını açıklıyor. Dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insanda görülen virüs 90 binden fazla insanın ise ölümüne neden oldu. Peki, ’de vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Vatandaşlar, ‘Hangi şehirde kaç corona virüsü vakası var’ ve ‘Corona virüsü vaka sayıları kaç oldu?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Fahrettin Koca açıklaması ile yayınlanan tabloda corona virüs vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı yer alırken, vaka sayış ile öne çıkan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya yer alıyor. Peki, 9 Nisan corona virüsü vaka sayısı kaç oldu ve hangi ilde kaç korona virüsü vakası var? İşte, bugün için merak edilenler ve haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 08:22 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Türkiye’de corona virüs vaka, ölüm ve entübe sayısını açıkladı! İllere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı

Corona virüs salgını tüm dünya üzerindeki etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insanda görülen virüsü 90 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizde de etkin bir rol oynayan virüs ile ilgili son durumu ise her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerek sosyal medyadan gerek canlı yayında açıklıyor. Günlük corona virüs tablosu KOVİD-19 vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve entübe hasta sayılarını içeriyor. Peki, 9 Nisan tablosu ne durumda? İşte, son açıklanan rakamlara göre, il il corona virüsü vaka sayısı ve corona virüsü vakası illere göre dağılımı…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor. Haberimizde, 'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

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SON DAKİKA HABER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Türkiye’de corona virüs vaka, ölüm ve entübe sayısını açıkladı! İllere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı
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