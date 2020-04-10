SON DAKİKA HABER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Türkiye’de corona virüs vaka, ölüm ve entübe sayısını açıkladı! İllere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı

Corona virüs salgını tüm dünya üzerindeki etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insanda görülen virüsü 90 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizde de etkin bir rol oynayan virüs ile ilgili son durumu ise her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerek sosyal medyadan gerek canlı yayında açıklıyor. Günlük corona virüs tablosu KOVİD-19 vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve entübe hasta sayılarını içeriyor. Peki, 9 Nisan corona virüsü tablosu ne durumda? İşte, son açıklanan rakamlara göre, il il corona virüsü vaka sayısı ve corona virüsü vakası illere göre dağılımı…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...