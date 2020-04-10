Sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa” tahrik soruşturması: Hesaplar birbiriyle bağlantılı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada, #ÖdemeYapmıyoruz hashtag'i ile yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.DHA'nın edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz" kampanyası başladıktan sonra, "Ödemiyoruz Hareketi@odemıyoruzbız" adlı hesap üzerinden ve #ödemeyapmıyoruz hashtag'i ile sosyal medyada ilk paylaşım yapıldığı tespit edildi. Kısa sürede kişisel bilgilerine "Elektrik, su, doğalgaz faturalarını, KYK kredilerini, yurt ücretlerini, banka borçlarını, konut ve küçük işletme kiralarını ödemiyoruz!" şeklinde ifadelerin geçtiği çok sayıda paylaşım yapıldığı belirlendi. Bu paylaşımlara diğer kullanıcılarının da katılması için twitter üzerinden propaganda yapılarak, hashtag çalışmalarına ağırlık verildiği değerlendirildi.

Ödemiyoruz Hareketi @odemiyoruzbiz isimli hesabın yedek hesapları da bulunduğu ve buralardan da suça konu paylaşımları yaptığı tespiti yapıldı. Bu paylaşımlar devam ederken "Gençlik Komiteleri @komiteler" isimli hesabın da "Bu olağanüstü dönemde dahi sermayedarların hesabına milyarlarca lire yatırıp halkın hesabını bir kez daha borçlarla başbaşa bırakan siyasal iktidara da durdurulmayan kiralara da ertelenmeyen faturalara da #ÖdemeYapmıyoruz!" mesajını yayınladığı belirlendi.



HESAPLAR BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI



Yapılan araştırmada soruşturma konusu hesapları kullanan kişilerin birbirleriyle ilişkili olduğu tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26'ncı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ve özellikle "Tekalif-i Milliye'ye (Milli Yükümlülükler)"atıfta bulunması sonrası, "Gençlik Komiteleri @komiteler" adlı hesabın "Bu düzen için ölmeyeceğiz!" şeklinde paylaşım yaptığı da belirlendi.

SUÇ KAYITLARI VAR



Soruşturmada hesapların kimlere ait oldukları belirlendi. Şüphelilerin daha önce çok kez gösteri ve yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla kaydı olduğu tespit edildi. Soruşturma, "halkı provoke eden, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmayı hedefleyen, devlet büyükleri aleyhine propaganda yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" tespiti yapılan şüpheliler hakkında, TCK'nın 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülüyor.