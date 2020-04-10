Terör suçunda affa geçit yok

Cezaevinde bulunan 90 bin kişinin beklediği infaz yasa teklifinin görüşmeleri muhalefet partilerinin engelleme taktiklerine sahne olurken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti'nin infaza ilişkin kırmızı çizgilerini anlattı. Özellikle HDP ve CHP'nin ısrarcı olduğu 'terör tanımını yumuşatmaya' yönelik önerilere tepki gösteren Özkan buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti.Özkan "Milletimizden almış olduğumuz yetkiyle sonuna kadar mücadele hedefimiz de vardır, olmaya da devam edecektir. Buraya çıkıp da ağzının kenarıyla FETÖ goygoyculuğu yaparken diğer taraftan da 'Efendim, yazı yazmış', 'Tweet atmış.' Kim inanır buna? Kimse inanmaz, milletimiz inanmıyor. Buna müsaade edemeyiz. 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütüyle ilgili bir yumuşama isteniyorsa, sözde düşünce ve ifade hürriyeti açıklaması kapsamında kalacağından bahisle PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine propagandayı suç kapsamı dışında bırakalım isteniyorsa biz bunların sonuna kadar karşısındayız" dedi.Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da "Terör suçlarını 'devlete karşı işlenen suçlar' olarak ifade edebiliriz ama terör suçu sadece devlete karşı işlenen bir suç değildir. Terör suçu millete karşı, insana karşı, yaşam hakkına karşı işlenen bir suçtur. Terör suçları aynı zamanda milletimize karşı işlenen suçlardır. Eğer siz darbeciyi kaleminizle desteklersiniz o kalem silahtır, o kalem tanktır, o kalem darbecinin silahıdır. Yazı gibi görünebilir, düşünce açıklaması gibi görünebilir ama o, düşünce açıklaması değildir" dedi.