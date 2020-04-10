Sinan Adıyaman Türkiye’yi karaladı

DPA'YA KONUŞTU

ALMANYA'DA hastalığın giderek yayılmasını görmezden gelip ülkede panik havası oluşturmaktan kaçınan dpa, Türkiye'ye el attı. Dpa, Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı konuşturdu. Adıyaman da, "İstanbul'da 4 bin 600 yoğun bakım ünitesi yatağı var. Yüzde 80'i dolu. Bize bildirildi. Ve bu daha da artacak" dedi.

HAZIRLIKSIZ İDDİASI

45 gün içinde iki yeni hastane inşa edilecek olmasına da değinen Sinan Adıyaman, "Bunlar şubat ayı başında planlansaydı iyi olurdu. Şimdi hazır olurlardı. Türkiye koronavirüs krizine çok geç ve yetersiz müdahale etti. Dördüncü haftaya girdik ve çok hazırlıksız yakalandığımızı görüyoruz" dedi.

RAKAMLARI SORGULADI

DPA haberinde ayrıca Sinan Adıyaman'ın resmi rakamlardan da şüphe duyduğunu yazdı. Adıyaman dpa'ya yaptığı açıklamada, "Test sonucu negatif çıkan, ancak tomografi sonuçları pozitif olan hastalar doğal ölüm olarak kayıtlara geçti" dedi ve, "Tabii ki rakamlar açıklanandan çok daha yüksek" diye konuştu.