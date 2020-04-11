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ve Mevlana'ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up'çı tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda , Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu görülen hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan , İstanbul'da gözaltına alındı. Günsal, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 07:15 ABONE OL
Atatürk ve Mevlana'ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up'çı tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan stand-up gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar ile ilgili skandal ifadeler kullanan Emre Günsal tutuklandı

Başsavcılıktan dün yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

TUTUKLANDI

Çıkartılan yakalama ve gözaltı kararının ardından Emre Günsal, İstanbul'da gözaltına alındı. Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre Günsal, Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Atatürk ve Mevlana'ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up'çı tutuklandı
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