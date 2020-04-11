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dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 22:04 ABONE OL
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
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