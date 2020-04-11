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Başkanı Helvacıoğlu'ndan günübirlikçilere uyarı: Gelmeyin

'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı , hafta sonu için 'ndeki tatil beldelerine gelmek isteyen günübirlikçilere 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 15:13 ABONE OL
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan günübirlikçilere uyarı: Gelmeyin

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koronavirüs tedbirlerine rağmen hafta sonu için Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelmek isteyenler olduğunu belirterek, "Hafta sonu Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla sahillerinde jandarma kontrolleri oldukça sıkı. Aracınızda 20 yaş altı veya 65 yaş üstü insanlarla 'gezinmeye gideyim' dediğiniz anda cezalar sizi bekliyor. Hem cezalar hem de kontroller sizi bekliyor. Saros Körfezi'ne diğer il ve ilçelerden gelinmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz" dedi.

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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan günübirlikçilere uyarı: Gelmeyin
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