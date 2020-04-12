Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca Coronavirüs salgınındaki son vaka ve ölü sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgınında 12 Nisan tarihine ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın son paylaşına göre Türkiye'de bugün kayıtlara geçen vaka sayısı 4789 oldu. Bugün toplam 97 vatandaş hayatını kaybetti. Bakan Fahrettin Koca'nın son dakika paylaşımına göre Türkiye'de bugün 35.720 coronavirüs testi yapıldı ve bu sayı bugüne kadar ulaşılan en büyük test sayısı oldu.

"ENTÜBE HASTA SAYISI DÜŞÜYOR"

Bakan Fahrettin Koca, bugünkü vakaları açıkladığı paylaşımında, Türkiye'de Coronavirüs kaynaklı entübe hasta sayısının azaldığını söyledi. Bakan Koca, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi.

BAKAN KOCA: SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımla Coronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti. Bakan Koca dünkü açıklamasında, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın.Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım." ifadelerini kullandı.