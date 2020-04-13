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Son dakika! Adliyeler ve noterlerde alınacak coronavirüs önlemlerine ilişkin kritik toplantı başladı!

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün başkanlık ettiği yargıda coronavirüs önlemleri ile ilgili kritik toplantı başladı. Toplantının ardından adalet hizmetlerinde alınan yeni önlemler açıklanacak.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:36 ABONE OL
Son dakika! Adliyeler ve noterlerde alınacak coronavirüs önlemlerine ilişkin kritik toplantı başladı!

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00'de başladı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.

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Son dakika! Adliyeler ve noterlerde alınacak coronavirüs önlemlerine ilişkin kritik toplantı başladı!
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