Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Adliyeler ve noterlerde alınacak coronavirüs önlemlerine ilişkin kritik toplantı başladı!

Son dakika! Adliyeler ve noterlerde alınacak coronavirüs önlemlerine ilişkin kritik toplantı başladı! Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün başkanlık ettiği yargıda coronavirüs önlemleri ile ilgili kritik toplantı başladı. Toplantının ardından adalet hizmetlerinde alınan yeni önlemler açıklanacak.

İHA Gündem Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:36 ABONE OL