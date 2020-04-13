Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay vaka sayılarını değerlendirdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın çok büyük ve ani gelişen bir salgınla mücadele içinde olduğunu söyledi.

"VAKALARIM PLATO ÇİZEREK YAVAŞ YAVAŞ AZALACAK"

"Avrupa'da vaka sayıları azalış göstermeye başladı. Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor. Kademeli şekilde normal hayata geçişin de özellikle yaşlı popülasyonu sakınarak, korunarak yapılması çok önemli. Türk sağlık camiasının inanılmaz bir tepki ve uyum yeteneği var. Biz bunu birçok afette de yaşadık"