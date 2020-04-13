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Son dakika haberi: Üyesi Prof. Dr. Okyay sayılarını değerlendirdi

Türkiye'de coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemlerini almaya devam ediyor. sıklıkla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öncülüğünde video konferans yoluyla toplantılar gerçekleştiriyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Pınar Okyay Türkiye'deki coronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay, Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla sayılarında azalma sürecine girildiğini belirterek, "Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor." dedi. İşte son dakika haberinin detayları

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 11:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay vaka sayılarını değerlendirdi

Koronavirüs Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın çok büyük ve ani gelişen bir salgınla mücadele içinde olduğunu söyledi.

"VAKALARIM PLATO ÇİZEREK YAVAŞ YAVAŞ AZALACAK"

"Avrupa'da vaka sayıları azalış göstermeye başladı. Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor. Kademeli şekilde normal hayata geçişin de özellikle yaşlı popülasyonu sakınarak, korunarak yapılması çok önemli. Türk sağlık camiasının inanılmaz bir tepki ve uyum yeteneği var. Biz bunu birçok afette de yaşadık"

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Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay vaka sayılarını değerlendirdi
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