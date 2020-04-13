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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile arasında 30 büyükşehir ile 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bu gece saat 00.00’da ise sona ermişti. Yasağın bitmesiyle ’da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 08:21 ABONE OL
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü
48 SAATLİK YASAK SONA ERDİ

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı koyulmuştu. Yasak 13 Nisan Pazartesi gecesi sona erdi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağında 64 milyon 640 bin kişi evinde kaldı. Yasağın geçerli olduğu illerden biri olan İstanbul'da iki gün boyunca her yer boş kaldı.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK MESAİ BAŞLADI

Ülke genelinde "Korona virüs"üne karşı alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağının ardından 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul'da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerin de yollara düştü. E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.



METROBÜS, METRO VE OTOBÜSLERE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü. Ayrıca E-5 karayolunda ise trafik yoğunluğu oluştu.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü
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