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Yalan belgeye bile isyan etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Çocukların Cinsel İstismarının Affına” ilişkin olduğu iddia edilen belgeye İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre bile tepki gösterdi

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:22 ABONE OL
Yalan belgeye CHP bile isyan etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İnfaz Yasası ile ilgili sosyal medyada "Çocukların Cinsel İstismarının Affına ilişkin olduğu iddia edilen sahte bir belge dolaşıma sokuldu. Belgeyle sanki çocukları cinsel istismara maruz bırakan kişilerin affedildiği izlenimi oluşturulmaya çalışıldı.

Bu belgenin doğru olmadığını CHP'liler bile itiraf etti. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Dün akşamdan itibaren TBMM'de 'çocukların cinsel istismarının affına' ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı. Bilginize…"

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Yalan belgeye CHP bile isyan etti
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