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'da açık cezaevinden tahliyeler başladı

Son dakika gelen bilgilere göre  'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun ’de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle ’da ’ndan tahliyelere başlandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:51 ABONE OL
Ordu'da açık cezaevinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ordu'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı.

OTOBÜSLE AYRILDILAR

Jandarma ekipleri, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi alırken, cezaevinden tahliye edilen hükümlüler, otobüslere binerek, ayrıldı. Hükümlülerin, otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak, oturdukları da gözlendi. Polis ve jandarmanın cezaevi çevresindeki denetimleri sürüyor.

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Ordu'da açık cezaevinden tahliyeler başladı
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