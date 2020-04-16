Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 93 yaşındaki Aliye teyzenin Erdoğan sevgisi

93 yaşındaki Aliye teyzenin Erdoğan sevgisi

'ta yaşayan 93 yaşındaki 'ın isteğini yerine getirildi. Saraç, yakınları aracılığıyla Belediye Başkanı 'ndan Cumhurbaşkanı 'ın fotoğrafını istedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:04 ABONE OL
93 yaşındaki Aliye teyzenin Erdoğan sevgisi

Belediye Başkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çerçeveleterek Özel Kalem Müdürü Mehmet Akif Erten ile Aliye Saraç'ın evine gönderdi. Erten, fotoğrafı Saraç'a teslim etti. Fotoğrafı alınca gözyaşlarını tutamayan Saraç, fotoğrafı öperek teşekkür etti.

Belediye Başkanı Eroğlu, Aliye Saraç ile telefonda görüştü. Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti:

"O bizim liderimiz. Allah onun ömrünü uzun etsin. Beş vakitte ona dua ediyorum. Benim oğluma çok çok selamlar söyleyin. Benim liderimi bana gönderdin senin de ömrünü Allah uzun etsin. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çok istiyordum. İnşallah oğlum ile bir konuşsam. Kurban olduğum Allah'ım, ölmeden görüştürür inşallah. Benim oğlumu bana kavuşturdun çok şükür."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Aliye Saraç'ın odasına asıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
93 yaşındaki Aliye teyzenin Erdoğan sevgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA