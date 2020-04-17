Hafta sonu gazetesiz kalmayacaksınız

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 17 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 ile 19 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 arasında sokağa çıkılamayacak.Geçen haftaya göre genelgede sokağa çıkma yasağından muaf olanların kapsamının genişletildiği görüldü. Genelgede, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla büyükşehir statüsündeki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.Fırınlar, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri muaf olacak.Yine her 50 kilometre için bir adet akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, su, mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri de açık olacak.Genelgeyle gazete okuru da unutulmadı.İletişim Başkanlığı da gazete dağıtım şirketlerinin de gazete dağıtım araçlarıyla vatandaşın ayağına gidebileceğini duyurdu. SABAH'ın da içinde olduğu birçok gazeteyi dağıtan Turkuvaz Dağıtım, sokak sokak vatandaşa hizmet verecek. Vatandaş, 112, 155 ve 156 gibi numaralar üzerinden faaliyet yürüten Vefa Yardım Destek Hattı'ndan, açık olacak benzin istasyonlarından, su dağıtım şirketlerinden de gazetesini temin edebilecek.Diğer taraftan temel gıda maddeleri, hijyen malzemesi üretimi yapan işletmelerle, bunların hammadde üretimi sağlayan tesisler de 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresi içinde açık kalacak.Kurallara uymayanlara ise idari para cezası verilecek ve haklarında gerekli adli işlemler yapılacak.