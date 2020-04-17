Son dakika: Dev ilaç firmasından coronavirüs testi müjdesi: Haziran ayında milyonlarca üretilmiş olacak...

İlaç şirketi Roche, Covid-19 antikorlarını tespit eden yeni bir seroloji testi geliştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yeni testlerin Mayıs ayının başında CE damgasını kabul eden ülkelere dağıtılabileceği belirtilirken, "Haziran ayı itibariyle çift haneli milyonlara ulaşan üretim kapasitesine çıkmayı hedefliyoruz" ifadesi kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARININ GEVŞETİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORLAR

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, gelecek ay yeni bir corona virüsü testini piyasaya süreceklerini duyurdu. Basel merkezli şirket Mayıs ayının başında dağıtıma başlanacak testin, corona virüsü tespit edilenlerin hastalığının geçip geçmediğini ve bağışıklık kazanılıp kazanılmadığını ölçmeye yaradığını duyurdu. Böylelikle sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesi ve işletmelerin tekrar açılmasının önünün açılması hedefleniyor.

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