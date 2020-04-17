Son dakika: Türkiye'den bir ülkeye daha ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Somali'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini bu kez Somali'ye ulaştırdık. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın hazırladığı, COVID-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçakla Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya ulaştırıldı. Uçakta sağlık malzemelerinin yanı sıra bölgede görevli askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler de yer aldı. Uçağımız ve görevli personelimizi Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.'