Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den bir ülkeye daha ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

Son dakika: 'den bir ülkeye daha ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

, koronavirüsle mücadele eden 'ye askeri kargo uçağı '' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi. 'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini bu kez Somali’ye ulaştırdık. ve ’ın hazırladığı, COVID-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemeleri, ait A400M tipi uçakla Somali’nin ’ya ulaştırıldı. Uçakta sağlık malzemelerinin yanı sıra bölgede görevli askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler de yer aldı. Uçağımız ve görevli personelimizi Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.'

Giriş Tarihi: 17.4.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 18:25 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den bir ülkeye daha ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Somali'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini bu kez Somali'ye ulaştırdık. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın hazırladığı, COVID-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçakla Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya ulaştırıldı. Uçakta sağlık malzemelerinin yanı sıra bölgede görevli askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler de yer aldı. Uçağımız ve görevli personelimizi Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.'

Dünya ülkeleri Türkiye'nin yardımlarını konuşuyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'den bir ülkeye daha ilaç ve sağlık malzemesi yardımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA