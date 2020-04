Ümraniye’de 38 bin 160 lira para cezası uygulandı

İstanbul Ümraniye İlçesi'nde iki iş yerine oyun oynandığı ve kumar oynandığı yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar gelince polisler operasyon düzenlendi. İlk baskın Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren iş yerine yapıldı. İçeride nargile içildiği ve oyun oynandığını görüldü İş yeri sahibi A. M. ve yedi şüpheliye, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine" gereği her bir şüpheliye 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

ÜMRANİYE'DE 38 BİN 160 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Aynı ilçede aynı gün Ihlamurkuyu Mahallesinde daha önce mühürlenen bir kıraathanenin mührü açılarak tekrardan faaliyete geçtiği ihbarı gelince Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri mekâna baskın yaptı.



İş yeri sahibi S. C. ve üç şüphelinin her birine 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Her iki mekân İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Mekânlardaki iş yeri sahiplerine ve iş yerinde bulunanlara toplamda 38 bin 160 lira idari para cezası kesildi.





