349 kişi döndü

İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine ülkede bulunanlar için dün özel sefer düzenlendi. 349 yolcuyu taşıyan THY uçağı, dün Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan hareket etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen vatandaşların 200'ü Kırşehir, 149'u ise Kırıkkale'de kontrol altında tutulacak. Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bu arada THY, Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek. Seferler 23 Nisan'da Washington ve Los Angeles'tan, 24 Nisan'da ise New York'tan gerçekleştirilecek. Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar, uçağa kabul edilmeyecek. Bilet satışının detayları ikinci bir duyuru ile açıklanacak.