Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınına bağlandı. Çelik, CHP'nin Sahra Hastanesi yalanına çok sert sözlerle tepki gösterdi. "Yalan söylüyorlar, bizi dünyaya rezil ediyorlar" diyen Çelik, Adana Sağlık Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini ve fuar alanının mühürleneceğini ifade etti. Çelik, Türkiye'nin yardımlarına dikkat çekti, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kudretini göstermiştir" ifadelerini kullandı.Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Halka yalan söylemeyin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Sahra Hastanesi yaptık diyorlar. Orası fuar alanı. Kendi sözcüleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösteriyorlar. Olmayan bir şeyi siyaset için yalanla ortaya atıyorlar. Adana'daki hastane sayısı zaten salgın için yeterli. Kamu kaynaklarını israf ettiler. Orada bir hastane olmadığı ortaya çıkınca, 1 haftada yatak taşımaya çalıştılar. Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. Oradaki israf edilen kaynaklar CHP'li vatandaşların vergilerinden de gidiyor. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek.

BİRBİRLERİNİN MASKELERİNİ ÇALDILAR

İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Sırbistan'a yardım gönderdik. Başka bir ülke oldu mu yardım eden. Bakın, Çekoslovakya bölgesinde birbirlerinin maskelerini çaldılar. Rusya askeri araçları yardım getirdi diye Avrupa sokaklarında gezdi. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını parası ile bile geri almak istemedi. Biz her yerdeki vatandaşımızın yardımına koştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kudretini göstermiştir.