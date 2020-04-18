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'dan flaş gelişme! Darbeci Hafter milislerine karşı operasyon...

'da Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatan UMH silahlı birlikleri, kent merkezine yaklaştı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.4.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 17:00 ABONE OL
Libya'dan flaş gelişme! Darbeci Hafter milislerine karşı operasyon...

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birlikler Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için sabah başlattığı operasyonda kent merkezine yaklaştı.

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine son bir çağrıda bulundu.

Kununu, "Terhune'de paralı askerler ve savaş suçlusu Halife Hafter ile birlikte devlete karşı isyan ederek savaşanlara son çağrımızdır. Biz kente girmeden önce silahı bırakın ve teslim olun, artık vakit doldu. Sizi adil ve hızlı bir şekilde yargılayacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Kununu geçen pazartesi UMH askeri birlikleri Sabrata şehrinde kontrolü sağlamadan önce son çağrıda bulunmuş ve kısa süre sonra şehrin düştüğü açıklanmıştı.

Hükümet güçlerinin Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

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Libya'dan flaş gelişme! Darbeci Hafter milislerine karşı operasyon...
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