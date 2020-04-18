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Haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün satan firmaları tek tek açıkladı! Hileli gıda ürünlerindeki o maddeler ölüme götürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklaması ile hileli gıda ürünleri satan 45 firmaya ait 55 ürünü ifşa etti. Ürünlerin içerisindeki o maddeler insan sağlığını doğrudan etkilerken, bu ürünlerden bir kısmında taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi, bir kısmında ise kanatlı ve at eti tespit edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği laboratuvar çalışmalarının neticesinde yılın ikinci hileli gıdalar listesini açıklamıştı. Öte yandan Bakanlık, alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullanılan 'sildenafil' isimli maddenin tüketicileri ölüme götürebileceği açıkladı. İşte, Bakanlığın son dakika duyurusu ile vatandaşlara hileli gıda ürünleri yedirdiği tespit edilen o firmalar...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 07:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün satan firmaları tek tek açıkladı! Hileli gıda ürünlerindeki o maddeler ölüme götürüyor

haberi... Geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık, 2020 yılında yaptığı üçüncü denetimlere bağlı olarak da 45 firmaya ait 55 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Bakanlık tarafından bu yıla ilişkin de titiz bir çalışma yapılırken sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve listesi yayınlandı.

SİLDENAFİL MADDESİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR!

Yılın üçüncü hileli ürünler listesinde en çok dikkat çekenler ise alkolsüz içecekler, çikolata ve et ürünleri oldu. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullandığı belirlenen 'sildenafil' maddesinin çok tehlikeli olduğu ve aşırı doz kullanıma bağlı ölüme götürebileceği belirtildi.

AT VE BAŞ ETİ YEDİRMİŞLER

Bakanlık, 'et ve et ürünleri' başlığı altında hile yapan firmaları da duyururken sakatat, at ve baş eti kullanan markaları ifşa etti. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son dakika duyurusu ile vatandaşa hileli, taklit ve tağşiş ürün yediren o firmalar;

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Son Dakika Haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün satan firmaları tek tek açıkladı! Hileli gıda ürünlerindeki o maddeler ölüme götürüyor
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