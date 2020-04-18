Turgut Özal vefatının 27. yılında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 27. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene kısıtlı sayıda katılımla gerçekleşen törende Turgut Özal'ın oğulları Ahmet Özal ve Efe Özal da yer aldı. Özal'ın kabrine çelenk bırakıldı ve dualar okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için yayımladığı anma mesajında, "Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıldönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.