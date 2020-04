Ülkemi çok eleştiriyordum şimdi gurur duyuyorum

ODTÜ'De birinci sınıfı okuduktan sonra geçtiğimiz yıl AB bursu ile İngiltere'nin Southampton Üniversitesine giden Romeo Hüseyin Emre Eseceli, Covid 19 tedbirleri kapsamında okulu kapatılıp uçuşlar durdurulunca orada mahsur kaldı.Eseceli ve daha birçok Türk vatandaşının da talebi üzerine Türkiye dünyaya örnek büyük bir operasyonla vatandaşlarını ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yurda döndürülen Emre Eseceli, İngiltere'de yaşadığı sıkıntılı süreci SABAH'la paylaştı: İngiltere'de devlet insanlara nakit yardımı yapıyor ama bu parayla alacak maske yok, dezenfektan yok, tuvalet kağıdı yok. Kendi ülkemde devletin bedava dağıttığını öğrenince kafayı yiyecektim. Arkadaşlarıma söyledim, yemin ederim Türkiye'ye gelmek istediler. Özel hastane sistemi olmadığı için hastaneye de gidemiyorsun. Para var ama bir işe yaramıyor. İngiltere'de hiçbir tedbir alamadılar. Sağlık sistemi tamamen çöktü. Zaten virüsten önce 4-5 aydan önceye randevu almak mümkün değildi. Şimdi durumu siz düşünün... Sahra hastanesi yapmak yerine en büyük havalimanlarından birini morga çevirdiler. İnsanlara puan veriyorlar 1'den 10'a kadar. Ona göre yoğun bakımları kullanıyorlar. Mesleğine göre hayatta tutmaya çalışıyorlar. Bir yasa konuşuldu, ölenler yakılacak gibi. Burada ölürsem yakılmaktan korktum. Ölmek istemiyorum falan deyince bana, 'Türkiye kimseyi geride bırakmadı. Seni de bırakmaz. Sen her an gidecek gibi hazır ol' dediler. Ama her kaldığım dakika orada vaka artıyor, insanlar ölüyordu. Bir İngiliz arkadaşım hastaneye gidemedi, öldü. O öldüyse ben hiç kurtulamam diye düşünüyordum. Devletimiz bizi geride bırakmadı. Büyük bir hayranlıkla gittiğim İngiltere şimdi gözümde bir hayal kırıklığı.Ben Wikipedia'nın Türkiye editörlüğünü de yaptım. Bu kapsamda Wikipedia yasaklandığında biraz eleştirim olmuştu. Şimdi burada yaşananları gördükçe ülkemle gurur duyuyorum. Ben burada yaşadım ve gördüm.Aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşlığı çifte pasaportunun da bulunduğunu aktaran Eseceli, Romanya ve Almanya vatandaşlığım var. Onlar zaten hiç kabul etmedi. Romanyalı arkadaşım gitti ülkesine karantina yurdunda kalmaya para yettiremiyor. Bizde bedava dedim Türkiye'ye gelmek istediler. Amerikalı arkadaşlarım hala ülkesine gidemedi.