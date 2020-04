İngiltere'de gündem Türkiye'den gelen yardımlar! Ayyıldızlı uçağımız büyük yankı uyandırdı

İngiltere'de sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı ve Türkiye'den gelmesi beklenen malzemeler basında geniş yer buldu.

Guardian gazetesi, hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazdı.

Gazete, "Hükümet, kişisel koruyucu ekipman kıtlığı yaşandığını kabul etti ve Pazar günü Türkiye'den gelecek olan 400 bin adet koruyucu önlük de dahil olmak üzere büyük bir sevkiyatın geleceğini vaat etti" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarının kullanımı için gözlük, önlük ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

Following an agreement between the UK 🇬🇧 and Turkey 🇹🇷 250,000 items of personal protective equipment including N-95 face masks, surgical masks and protective suits for the NHS arrived @RAFBrizeNorton for distribution to medical centres across the country.

