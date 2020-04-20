Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklamalar!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Ramazan ve Sorumluluk Bilinci'' temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbaş, orucun bağışıklığı artırdığının bilimsel olarak kanıtlandığını vurguladı, orucun tutulacağını söyledi. Erbaş, kan stoklarının azaldığını hatırlattı, kan bağışında bulunulmasını istedi.

2020 YILININ RAMAZAN TEMASINI AÇIKLADI

Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yılın temasını 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci olarak belirledik.

Oruç ibadetinde asıl amaç kalbin, aklın oruç ile bütünleşmesi.

Orucun bütün bilimsel araştırmalarda bağışıklığı güçlendirdiği ortaya konulmuştur. Tüm tedbirleri aldık almaya çalışıyoruz.

"RAMAZAN ÖNCESİ KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Din görevlilerimizin tamamı Vefa Koordinasyon merkezine katılarak din ile ilgili hizmetlerini cami dışında da yerine getiriyorlar. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.

Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.

DİYANET TV'DE RAMAZAN PROGRAMLARI YAPILACAK

Camilerden mukabele dinlemekten mahrum kalınan günlerde, 30 gün boyunca, 30 farklı hafız tarafından Diyanet TV'den yayınlanacaktır.

Öğlen ve teravih vakitlerinde Ramazan programları yapılacaktır.

SOSYAL MEDYA VE TV'LERDE PROGRAM YAPANLARA ÇAĞRI

Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum.

35 ÜLKEDE YARDIM

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak 81 ilde, yurt dışında 35 ülkede gönül köprülerini kuracağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl 98 ülkede gerçekleşen faaliyetlerimizi 35 ülkede gerçekleştireceğiz. İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız.

TERAVİH EVDE KILINABİLİR Mİ?

Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir.

Teravih namazlarını herkes evlerinde ailesi ile teravih namazını kılabilir. Teravih namazı ferdi olarak kılınabilir.