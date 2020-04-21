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Son dakika: 'daki 285 Türk vatandaşı uçağıyla 'ya getirildi

'da bulunan 285 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 19:35 ABONE OL
Son dakika: Almanya'daki 285 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kınalıada" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Yozgat'a gönderildi.

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Son dakika: Almanya'daki 285 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
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