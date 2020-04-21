Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı

Son dakika: ziyarete kapatıldı

'da bulunan koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı. , her yıl Ramazan ayının ilk günü ziyaretçi akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'nin ziyarete kapatıldığını duyurdu. Bu yıl Ramazan'ın ilk günün 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesine rağmen belediyesin tedbir amaçlı bu kararı aldığı öğrenildi. Fatih Belediyesi ziyarete kapatmayı twitter hesabından da şu cümlelerle duyurdu:

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 19:09 ABONE OL
Son dakika: Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı

Fatih Topkapı'da bulunan Oruç Baba Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı. Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ziyaretçi akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'nin ziyarete kapatıldığını duyurdu. Bu yıl Ramazan'ın ilk günün 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesine rağmen belediyesin tedbir amaçlı bu kararı aldığı öğrenildi. Fatih Belediyesi ziyarete kapatmayı twitter hesabından da şu cümlelerle duyurdu:
"Her yıl Ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA