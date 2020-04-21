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’dan Ramazan ayıyla ilgili paylaşım

, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Ramazan ayında fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırılmayacağını, iftar ve sahur gibi etkinliklere, iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 00:29 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 00:50 ABONE OL
Vali Yerlikaya’dan Ramazan ayıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ramazan ayıyla ilgili yaptığı paylaşımda, fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırılmayacağını ve iftar çadırlarına, sahur gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenler hakkında gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır. Ramazan boyunca vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir."

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Vali Yerlikaya’dan Ramazan ayıyla ilgili paylaşım
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