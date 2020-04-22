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Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 17:47 ABONE OL
Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip ERdoğan'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü
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