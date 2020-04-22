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İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşa davet: balkonlardan okuyalım

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, ve dolayısıyla bugün 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 22:58 ABONE OL
İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşa davet: İstiklal Marşımızı balkonlardan okuyalım

Başkanlığın "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşa davet: İstiklal Marşımızı balkonlardan okuyalım | Video


Videoda, şu ifadeler yer aldı:
"Çocuklarımızı evlerinde, sağlıkla güvendeyken, ayrı evlerde ama aynı coşku ve neşe ile bir araya getiriyoruz. Yalnız çocuklarımızı değil bütün vatandaşlarımızı, ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına, pencerelerine çağırıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız ve Meclisimizin açılışının 100. yılını hep birlikte kutlamak için haydi Türkiye, çocuklarımızla saat 21.00'de İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemek için bayraklar ellerimizde balkonlardayız, pencerelerdeyiz."

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İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşa davet: İstiklal Marşımızı balkonlardan okuyalım
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