Kilyos Mezarlığı’nda esrar yetiştirmiş!

İstanbul Sarıyer'de bulunan Kilyos Mezarlığı'ndaki bir kamu arazisine uyuşturucu madde elde edebilmek için Hint Keneviri ekildiği tespit edildi. Güvenlik güçlerince kurulan foto kapan sayesinde yakayı ele veren şüphelinin üzerinde İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait kıyafet bulunması dikkat çekti. Osman Y. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame düzenlendi.

İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kilyos Mahallesi Mezarlığı ekiplerinin Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak 'Kilyos Mezarlığı içerisinde boş bir araziye Hint Keneviri bitkisi ekildiğini ve çeşmeden boru çekilmesi suretiyle sulamasının yapıldığı' ihbarında bulunduğu kaydedildi.

FOTO KAPAN KURULDU

İhbar üzerine olay yerinde araştırma ve inceleme yapıldığı, bölgenin Kilyos Mezarlığı içerisinde bulunan kamu arazisi olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, yakınında bulunan çeşmeden Hint keneviri bitkisine sulama borusunun çekildiği ve şüphelilerin tespit edilebilmesi için araziye foto kapan (uzaktan etkinleştirilmiş kamera) konulduğu kaydedildi.

MEZARLIK ÇALIŞANI ÇIKTI

İddianamede, foto kapanın birkaç gün sonra kır saçlı üzerinde İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait kıyafet bulunan bir şahsın fotoğrafını çektiği, bu kişinin yapılan teşhislerde Osman Y. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 3 Kök Hint Keneviri bitkisinin söküldüğü ve kurumaya bırakılmış vaziyette olduğu, yine aynı yerde 19 kök yeşil boyları yaklaşık 170 santim ekili vaziyette hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen yeşil renkli kök bitkilerin İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği'nin raporunda, esrar elde edilmesinde kullanılan keneviri bitkisi olduğunun ve toplam 1 kilo 405 gram ağırlığında yeşil renkli 6 kök kenevir bitkisinden net 151 gram toz esrar elde edildiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Şüpheli Osman Y.'nin '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.