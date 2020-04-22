Kışlada virüse geçit yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 53 bin yükümlünün celp tarihinin bir ay ertelendiğini duyurmasının ardından gözler binlerce askerin kaldığı kışlalara çevrildi. SABAH, Çorlu'da bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na girdi. Birlik kapısında başlayan önlemler kapsamında Nizamiye'de gelen tüm askerler sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Mehmetçik'in vücut ısısı ölçülüp kayıt altına alınıyor. El dezenfektanı ve maske verilen askerler doktor kontrolünün ardından kışlaya kabul ediliyor. Geçici gözlem yerinde 21 gün süreyle gözlem altında tutulan askerler bu süre sonunda herhangi bir sağlık sorunu yaşamazsa birliğe katılıyor.TSK asker koğuşlarında ranzaların arasındaki mesafeyi açtı. Koğuşlar hijyen timleri tarafından sürekli dezenfekte edilmeye başlandı. Kapı kolları, ranza, soyunma dolapları gibi askerlerin sürekli dokunduğu alanlar günde 3 kez temizlenmeye başlandı. Ortak kullanım alanlarına sosyal mesafenin korunması gerektiği uyarıları asıldı.2021 yılında NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti görevi üslenecek olan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yemekhanede de birtakım önlemler alındı. Yemekten 1 saat önce hijyen timleri yemekhaneyi dezenfekte etmeye başladı. Yemekhane masalarında tek sıra oturma sistemine geçildi. Yemekler, tulum, eldiven ve maske takan personel tarafından dağıtılmaya başlandı.Mehmetçik'in kullandığı araç ve teçhizatlar da düzenli olarak dezenfekte edilmeye başlandı. Sosyal mesafe kullarına uyularak binilen araçlardaki personel sayısı azaltıldı. Araçların kapı kolları, direksiyonu, ehliyet kemeri ve aynaları bile hijyen timleri tarafından personel binmeden kullanıma hazır hale getirildi. Alınan önlemler araziye de yansıdı. TSK'nin karadaki vurucu güçlerinden olan Fırtına Obüs mürettebat sayısı da 5 kişiden 2'ye düşürüldü.