Ömer Çelik’ten CHP’li belediyelere: Partizanlık yapma zamanı değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. CHP'li belediyelerin koronavirüs ile mücadelede kendilerinin engellendiği iddialarına tepki gösteren Çelik şunları söyledi:"Koronavirüsle mücadelede alınan kararların hepsi merkezi planlamadır. Bu olmadığı takdirde salgınla mücadelede büyük bir karadelik ve zaaf oluşacaktır. Hiç kimsenin ekmek dağıtması, kimsenin hizmet yapması engellenmiyor. Herkesin elindeki imkanlar valinin başkanlığındaki pandemi kuruluna getirilecek ve sosyal destek grupları tarafından dağıtılacak. Hiç kimse tutup da hizmet yaptım diye bir perdenin üzerine sahra hastanesi yazmak ya da ekmek götürme işine kendi partisinin siyasi damgasını vurmak gibi bir yaklaşım içinde olmamalıdır. Şimdi zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi."Ulusal koordinasyonu zayıflatacak birtakım tartışmaların yapıldığına dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti: "Yalan haber karaborsası olarak bazı arkadaşlarımıza iftira atıldığını görüyoruz. Bu zamanda enerjisini buna verenler kötülüğün timsali olarak gündeme geliyorlar."