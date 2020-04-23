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'daki 196 Türk vatandaşı uçağıyla 'a getirildi

'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na () ait uçakla 'a getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 18:01 ABONE OL
Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 196 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

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Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
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