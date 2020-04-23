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Koronavirüsü fırsat bilen kaçak maskecilere operasyon

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla takılan maskeleri kaçak üreten bir adrese da baskın düzenlendi. Baskında 685 bin maske ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:17 ABONE OL
Koronavirüsü fırsat bilen kaçak maskecilere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Koronavirüs salgını tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi, Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste maske depolandığı yönünde ihbar üzerine saat 21.00 sıralarında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde yapılan kontrollerde koliler içerisinde maskelerin bulunduğu, ancak Sağlık Bakanlığı ile herhangi bir sözleşmelerinin olmadığı anlaşıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi ve İlçe Zabıta görevlileri ile birlikte yapılan aramada 46 adet koli içerisinde 685 bin adet maske ele geçirildi.

Konu ile ilgili işyeri Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Koronavirüsü fırsat bilen kaçak maskecilere operasyon
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