Koronavirüsü fırsat bilen kaçak maskecilere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Koronavirüs salgını tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi, Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste maske depolandığı yönünde ihbar üzerine saat 21.00 sıralarında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde yapılan kontrollerde koliler içerisinde maskelerin bulunduğu, ancak Sağlık Bakanlığı ile herhangi bir sözleşmelerinin olmadığı anlaşıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi ve İlçe Zabıta görevlileri ile birlikte yapılan aramada 46 adet koli içerisinde 685 bin adet maske ele geçirildi.

Konu ile ilgili işyeri Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.