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’ndan 23 Nisan paylaşımı

(THY), ’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle anlamlı bir video yayınladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 20:38 ABONE OL
Türk Hava Yolları’ndan 23 Nisan paylaşımı

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün 23 Nisan 1920 tarihine atfen TK1920 sefer sayılı bir uçuş gerçekleştirmiş ve özel bir rota çizerek gökyüzüne Türk bayrağını temsil eden ay-yıldız çizmişti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK BAYRAĞINI GÖKLERE BİRLİKTE TAŞIDIK"
Özel etkinliğin ardından Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan münasebetiyle bu kez anlamlı bir video paylaştı. Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bugün dünyanın en büyük bayrağını göklere birlikte taşıdık! Yan yana olamasak da bayrağımızın olduğu her yerde hep beraberiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.

THY anlamlı uçuşun görüntülerini paylaştı | Video

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Türk Hava Yolları’ndan 23 Nisan paylaşımı
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